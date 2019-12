Zac Efron met spoed naar ziekenhuis gevlogen voor “levensbedreigende situatie”

Acteur Zac Efron (32) is onlangs met spoed naar een Australisch ziekenhuis gevlogen na een medisch noodgeval op Papoea-Nieuw-Guinea, meldt Sunday Telegraph. Volgens de krant was het een levensbedreigende situatie. Ironisch genoeg was de acteur net aan het filmen voor zijn nieuwe realityprogramma ‘Killing Zac Efron’.