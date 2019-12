De extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders heeft de omstreden cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die hij zaterdagavond nieuw leven had ingeblazen, zondagochtend alweer beëindigd door de winnaar aan te duiden. “Mission accomplished”, klonk het bij de PVV-leider.

Wilders kondigde in november 2018 al een cartoonwedstrijd over Mohammed aan. Mensen konden 10.000 dollar winnen met een spotprent over de islamitische profeet. Maar met die plannen stuitte hij op fel ...