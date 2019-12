Brusselse brandweer boos om politiebegeleiding op oudjaarsnacht: “We zijn toch niet in oorlog?”

De Brusselse brandweer zal bij interventies op oudjaarsnacht begeleid worden door politiepatrouilles. Zo hoopt men incidenten zoals vorig jaar, toen brandweer- en ziekenwagens werden bekogeld met alles wat niet vast zat, te vermijden. Maar bij de brandweerlui zelf vallen alle voorzorgsmaatregelen niet in goede aarde. “Straks moeten we kogelvrije vesten dragen terwijl we levens proberen te redden”, klinkt het.