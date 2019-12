Jean Pascal behoudt WBA-bokstitel bij lichtzwaargewichten, Gervonta Davis triomfeert bij lichtgewichten

Jean Pascal heeft zaterdag in de State Farm Arena in Atlanta zijn WBA-bokstitel bij de lichtzwaargewichten behouden. De Haïtiaanse Canadees haalde het na een felle strijd op punten van de Zweed Badou Jack.

Pascal en Jack hielden mekaar stevig in de tang, maar de scheidsrechters gaven nadien de zege aan de titelhouder. Pascal haalde het met 114-112 bij twee scheidsrechters, de derde gaf het voordeel (112-114) aan de Zweed. Voor Pascal is het zijn 35e zege in 43 duels. Jack leed zijn derde nederlaag uit zijn loopbaan (28 duels, 22 zeges). De Zweed vroeg na afloop meteen een nieuwe wedstrijd aan.

Gervonta Davis veroverde de WBA-titel bij de lichtgewichten. De Amerikaan toonde zich sterker dan de Cubaan Yuriorkis Gamboa en won na een technisch knock-out in de laatste ronde. Davis, die na 23 duels ongeslagen blijft (22 met K.O.), smeerde Gamboa zijn derde verlies aan.