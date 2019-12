Bij twee verkeersongevallen in Egypte zijn zeker 24 doden en 38 gewonden gevallen. Dat melden Egyptische media op basis van ziekenhuis- en politiebronnen.

In de havenstad Port Said kwam een minibus met arbeiders van een kledingfabriek in botsing met een vrachtwagen. Zeker 18 inzittenden kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. De oorzaak van de ...