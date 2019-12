Een Italiaans skigebied wil het allereerste compleet plasticvrije skistation ter wereld worden. De reden? Tot hoog in de bergen worden grote hoeveelheden microplastics gevonden, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. “We leven van de bergsport, dus moeten we de bergen beter beschermen.”

De lijst van producten die wintersporters niet langer vinden in het Italiaanse skistation Pejo3000 is lang: plastic waterflesjes, rietjes, plastic zakjes, wegwerpbestek of plastic bekertjes. Maar ook ...