Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (33) laten hun eerste Hollywoodfilm Bad boys for life pas binnen drie weken los in de Amerikaanse bioscopen. Maar nu al stevent het duo af op een straf debuut aan de kassa’s.

Filmkenners hebben berekend dat de derde Bad boys-film, met Will Smith in de hoofdrol, zo’n 36 tot 40 miljoen euro zal opleveren in het openingsweekend. Daarmee zouden El Arbi en Fallah aanzienlijk beter ...