Magnus Carlsen wint WK Rapid en heeft opnieuw de drie schaaktitels in handen

Magnus Carlsen heeft zaterdag in Moskou het wereldkampioenschap snelschaak gewonnen. De Noorse grootmeester verloor geen enkele partij en hield met 11,5 punten op een maximum van 15 de Iraniër Alireza Firouzja, de Amerikaan Hikaru Nakamura en de Rus Vladislav Artemiev een punt achter zich.

Na 2014 en 2015 is het voor de 29-jarige Noor de derde wereldtitel in het Rapid. Carlsen is ook nog regerend wereldkampioen in het klassieke en het blizschaak. Het is pas de tweede keer in de geschiedenis dat de drie wereldtitels in handen van één persoon zijn. In 2014 leverde Carlsen die prestatie een eerste keer.

Het is de elfde keer dat Carlsen een WK wint. In het klassieke schaak kroonde hij zich in 2013 tot wereldkampioen door de Indiër Viswanathan Anand te verslaan. Later verdedigde hij de titel met succes tegen Anand (2014), de Rus Sergey Karjakin (2016) en de Amerikaan Fabiano Caruana (2018). Het WK Blitz won hij in 2009, 2014, 2017 en 2018. Die laatste titel kan hij al snel weer kwijt zijn, want het volgende WK Blitz wordt zondag en maandag in het Luzhnikistadion van Moskou afgewerkt.