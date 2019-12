Fausta, met haar 57 jaar de oudste gekende zwarte neushoorn ter wereld, is gestorven. Dat meldt het natuurpark Ngorongoro in Tanzania, waar ze verbleef.

Fausta stierf vrijdag een natuurlijke dood, meldt het park. De zwarte neushoorn leefde het grootste deel van haar leven in totale vrijheid in Ngorongoro, in het noorden van Tanzania. De laatste drie jaar ...