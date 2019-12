Snorkelaar staat oog in oog met een van de giftigste zeedieren ter wereld

“Ik dacht eerst dat het een paling was”, aldus een man die ging snorkelen bij in het Indonesische Sumatra. Niets bleek minder waar. In plaats daarvan maakte hij kennis met de ringslangplatstaart, een van de giftigste zeedieren ter wereld. De slang zwom ongestoord in de buurt van de snorkelaars en maakte gelukkig geen aanstalten om de kijklustigen aan te vallen. “Pas toen het me aankeek, besefte ik wat het was”, vervolgde de man, die zijn video van de bijzondere ontmoeting sinds kort viraal ziet gaan op sociale media.