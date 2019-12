Hulpdiensten onderzoeken ongeval, tot vrachtwagen nog grotere ravage veroorzaakt

De hulpdiensten moesten vrijdag rennen voor hun leven langs Highway 84 in Texas. De politie onderzocht er een eerder ongeval, tot plots een vrachtwagenchauffeur de controle over het stuur verloor. De truck knalde onherroepelijk tegen enkele voertuigen en kwam langs de kant van de weg tot stilstand. Recht voor de camera van een televisieploeg, die het ongeval toevallig van begin tot einde kon vastleggen.

De dichte mist in de regio zou aan de oorzaak liggen van het ongeval. Twee personen, een agent en een bestuurder, werden getroffen tijdens de crash. Ze werden allebei overgebracht naar het ziekenhuis, maar zouden het intussen beter stellen. “Ik had nog nooit zoiets gezien”, vertelde een fotograaf van televisiestation KCBD achteraf. “We hoorden steeds meer banden piepen, waarna we nauwelijks de koplampen door de mist zagen.”