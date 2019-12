"Lewis Hamilton nog altijd beter dan Max Verstappen"

In een terugblik op het voorbije seizoen laat Red Bull Motorsport-baas Helmut Marko optekenen dat hij Hamilton nog steeds een betere F1-rijder vindt dan Max Verstappen.

Er valt niet naast het feit te kijken dat Max Verstappen vooral het laatste anderhalf seizoen gegroeid is als F1-rijder.

Bij Red Bull zijn ze dan ook meer dan tevreden over hun goudhaantje maar Helmut Marko vindt dat Lewis Hamilton als totaalpakket toch nog de bovenhand heeft, dat vertelt hij in het jaaroverzicht bij ‘Motorsport-Total.’

In dat jaaroverzicht wordt bij Marko naar een reactie gevraagd op de uitspraak: “Hoewel Lewis Hamilton zes wereldtitels op zijn palmares heeft is Max Verstappen op dit moment de snelste en beste rijder in de Formule 1.”

Marko gaat niet akkoord met die uitspraak: “Max mag dan wel al de snelste zijn maar als totaalpakket is Hamilton nog de betere. Hij heeft een ongelofelijke natuurlijke snelheid en natuurlijk de routine, dat heeft hij nu ook weer bewezen.”

“Soms is Hamilton nergens tijdens de vrije oefensessies maar dan knalt hij er tijdens de kwalificaties een geweldige ronde in,” gaat hij verder.

De Oostenrijker looft Hamilton dan ook voor zijn ‘racecraft,’ hij vindt hem een echte vakman.

“Hij heeft natuurlijk de ervaring, dat is een enorm voordeel ten opzichte van Max. Hij heeft natuurlijk ook het voordeel dat hij het grootste deel van de tijd vooraan heeft kunnen rijden, daar is het leven veel eenvoudiger. Maar daar willen we de volgende jaren verandering in brengen.”

