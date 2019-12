Restaurant weigert bezoek van prins Harry en Meghan Markle

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle brengen een korte vakantie door in Canada en hebben het samen met hun zoontje Archie geweldig naar hun zin. Toch is niet iedereen even enthousiast over hun komst, door de gigantische hoeveelheid beveiliging die bij hun bezoek komt kijken. Om die reden heeft een plaatselijk restaurant het stel zelfs geweigerd.