Shirts van 1B-ploegen leveren meer dan 26.000 euro op voor Younited Belgium

De veiling van de shirts uit de Proximus League, in het kader van de kerstactie van de Pro League, bracht 26.427 euro op ten voordele van Younited Belgium. Dat is een recordbedrag, zo meldde de Pro League zaterdag. De elfde editie van de jaarlijkse kerstactie loopt nog drie dagen.

Tijdens de twintigste speeldag van de Proximus League vorig weekend speelden de acht clubs met het logo van Younited Belgium op de borst. Voor de gelegenheid werd ook de Proximus League omgedoopt tot Younited Pro League. De veiling van die gesigneerde shirts liep vrijdagavond af en leverde 26.427 euro op. Nooit eerder haalden de 1B-clubs zoveel geld op tijdens de kerstactie.

Het truitje van Raphael Holzhauser (Beerschot/500 euro) ging voor het hoogste bedrag onder de hamer. Siemen Voet (Roeselare/400 euro), Berke Özer (Westerlo/364 euro), Pierre Bourdin (Beerschot/346 euro) en Killian Overmeire (Lokeren/340 euro) vervolledigen de top vijf. Beerschot is met vijf spelers het best vertegenwoordigde team in de top tien. De leider in de tweede periode haalde met 5.171 euro ook het hoogste bedrag op, voor KVC Westerlo (3.798 euro) en Sporting Lokeren (3.531 euro).

De eindbalans van de kerstactie wordt pas maandagavond opgemaakt. Tot dan loopt de veiling van de shirts uit de Jupiler Pro League en de specials, zoals VIP-tickets voor het Pro League Gala en het shirt van Rode Duivel Axel Witsel of Marouane Fellaini. Een wedstrijd volgen in het spoor van radiocommentator Peter Vandenbempt of een partijtje golf met Wesley Sonck zijn ook gegeerde ervaringen.