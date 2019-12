Pasgetrouwd koppel laat witte duiven los, maar dat neemt tragische wending

Dit pasgetrouwd koppel had hun bruiloft een beetje anders voorgesteld. De bruid en bruidegom wilden hun liefde bezegelen door traditiegetrouw twee witte duiven los te laten. Het magische moment kende weliswaar een tragisch einde: een van de duiven bleek niet meer in staat om te vliegen en viel recht naar beneden.

De beelden doken enkele dagen geleden op via sociale media en zijn sindsdien al tienduizenden keren bekeken. “Wacht op het ‘magische moment’”, grapte een twitteraar bij de beelden, wat tot veel hilariteit leidde bij de kijkers. Al waren er ook enkelingen die kritiek hadden op het koppel. “Wat is er zo grappig aan een arme vogel die stikt?” klonk het onder meer. De eeuwenoude traditie ligt al langer onder vuur omdat het de gezondheid van de vogels in het gedrang zou brengen.