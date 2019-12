Een 88-jarige vrouw kwam zaterdagvoormiddag om het leven bij een ongeval in de Bammestraat in Rijkhoven. Ze werd door haar buurman aangereden.

De aanrijding gebeurde rond 9.30 uur in het Bilzense dorp. Het slachtoffer was in haar eigen straat op het voetpad aan het wandelen toen een buurman haar niet had gezien. Hij stond met zijn auto op zijn ...