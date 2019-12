Antwerp-doelman Sinan Bolat goed op weg naar contractverlenging

Antwerp-doelman Sinan Bolat (31) mag blij zijn: in vier van de laatste vijf competitieduels hield hij de nul. Zijn goeie vorm en statistieken komen op het ideale moment, want begin volgende week worden de onderhandelingen over zijn contractverlenging voortgezet en als alles meezit ook afgerond.

Hij bleef zelf op de vlakte – “We gaan zien wat er de komende dagen uit de bus komt” – maar hij lijkt op weg naar een verlengd verblijf op de Bosuil. Nu eerst enkele dagen uitblazen in Istanboel. “Die week vakantie komt goed uit, want het is een heel lang jaar geweest”, zei Bolat. “Jammer dat we niet konden winnen, want als er één ploeg het verdiende, waren wij het. Maar we mogen fier zijn dat we gedeeld tweede staan en het is een goeie zaak dat Steven zijn comeback gemaakt heeft. Hij heeft meteen getoond dat hij erg belangrijk is voor deze ploeg. Hopelijk blijft hij nu blessurevrij.”

Ava Dongo als vervanger van Batubinsika?

Ook Luete Ava Dongo (23), de centrale verdediger die Antwerp op het oog heeft, kwam gisteravond in actie. In de Afrikaanse Champions League speelde hij met AS Vita Club 0-0 gelijk op het veld van ES Tunis. Hij stond nog in de basis, maar gaat ervan uit dat hij snel naar België kan komen voor zijn medische testen en om de Great Old te vervoegen. Dat is nog even afwachten, maar in elk geval wacht Dylan Batubinsika daar niet op. De Franse verdediger van Antwerp kwam sinds eind september niet meer in actie en zit meer in de tribune dan iets anders. Zijn entourage zoekt momenteel naar een oplossing.