Een kerstwonder in ons land, meer bepaald in Luik. Daar heeft een hond haar baasje teruggevonden, zes jaar na haar verdwijning.

Madouce is een Duitse herder van bijna zeventien (!) jaar oud. Toen ze bij het asiel aankwam, was ze bedekt met modder en uitwerpselen. De hond had ook meerdere onbehandelde verwondingen. Het dier bleek ...