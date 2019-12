-schaamte is het Onze Taal-woord van 2019

Met bijna 20 procent van alle stemmen is ‘-schaamte’ gekozen tot het Onze Taal-woord van 2019. -schaamte is volgens het genootschap het “steeds vaker gebruikt achtervoegsel waarmee men aangeeft dat men zich schaamt over de in het eerste deel van het woord genoemde zaak, naar analogie van vliegschaamte: babyschaamte, bezorgschaamte, vleesschaamte”.