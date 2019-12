Team East wint Women’s All Star Game

In Desselgem ging de tweede editie van de Women’s All Star Game door. Dit ten voordele van Make a Wish. Belgian Cats en zusjes Kim en Hanne Mestdagh waren de coaches van Team West en East. East won na twee verlengingen en met 109-104.

Onder meer Belgian Cats als Serena-Lynn Geldof, Kyara Linskens en Laura Resimont waren op het parket van de partij. Atleten als Tessa Wullaert (Red Flames/voetbal), Jill Boon (Red Panthers/hockey) en Hanne Claes (Belgian Cheetahs/atletiek) gaven dit evenement support naast het parket. Emma Meesseman en Kim Mestdagh, die in september de WNBA-titel veroverden met Washington Mystics, werden in de bloemetjes gezet en kregen in de volgelopen sporthal van Desselgem een staande ovatie.