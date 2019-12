België sluit 2019 af met een gat van meer dan 2 miljard in de fiscale inkomsten, bericht De Tijd zaterdag. Een lagere groei, een lagere rente en minder dividenden duwen de begroting nog iets meer in het rood.

De begroting van 2019 is de laatste die is opgemaakt door de voltallige regering-Michel. Voor 2019 werd een voorspelde opbrengst van 120 miljard euro uit belastingen in de boeken ingeschreven. Uit het ...