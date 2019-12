Ze hebben het zichzelf hopeloos afgevraagd. Waarom ze Shana en Kevin op 1 januari 2010 toch niet gebeld hebben om op hun kindjes te passen? “Maar we wisten dat het koppeltje Nieuwjaar vierde in café Marvana. We wilden hen laten genieten”, vertelt Erika Claeskens (40) over het drama van Loksbergen.