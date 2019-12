De Vlaamse regering is vals gestart: besparen op onder meer suïcidepreventie, Waalse klimaatplannen die een stuk ambitieuzer zijn dan de Vlaamse, en een studie die er op wijst dat de afgevoerde kilometerheffing net het beste middel is om files te verminderen. Allemaal min of meer fake news in de ogen van de Limburgse ministers Zuhal Demir (N-VA), Wouter Beke (CD&V) en Lydia Peeters (Open Vld).