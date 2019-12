Opmars van de alcoholvrije pils (met een vleugje cannabis)

Overmatige consumptie van alcohol staat in onze samenleving steeds meer ter discussie. Er is een groeiende aandacht voor gezondheidsrisico’s, en de roep om een strengere wetgeving klinkt alsmaar luider. Wat betekent dat voor ons geliefde gestenat? Gaat het met bier dezelfde richting uit als met de sigaret, zoals sommigen denken? Zal alcohol steeds strenger gereglementeerd worden? En ook: hoe creatief zullen de brouwers zijn in hun zoektocht naar alternatieven?