Erik Vanhove combineert triatlontrainingen van 15 tot 22u per week met een voltijdse opdracht als leraar LO, het voorzitterschap van triatlonclub Trisport MnK, een mandaat in de sportraad van Kinrooi en de productie van enkele honderden flessen gin per jaar. “Planning is alles’, lacht de 34-jarige Kinrooienaar.