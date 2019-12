Net als vele andere beroemdheden heeft ook Adele foto’s van zichzelf gedeeld tijdens de kerstdagen. Maar op haar foto kwamen wel erg veel reacties. De superster is namelijk héél wat kilo’s kwijt en haar volgers reageren geschrokken én positief.

Adele is niet iemand die veel foto’s online plaatst. Nu ze voor kerst twee foto’s postte van zichzelf met The Grinch en met de kerstman, wordt duidelijk dat ze de afgelopen periode veel gewicht is verloren ...