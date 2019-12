Noël Slangen, de nieuwe directeur van de POM vindt het belangrijk dat Hasselt en Genk meer samen naar buiten komen. Hij gelooft heel erg in de bi-pool Hasselt-Genk. Dat zei hij in het TVL-middagnieuws waar hij te gast was voor een eindejaarsgesprek. Slangen heeft er een bewogen 2019 opzitten. De voormalige communicatieadviseur is tegenwoordig ook politiek analist en deze maand werd hij ook voorzitter van het kinderarmoedefonds.