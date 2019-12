We sluiten het voetbaljaar 2019 af met een knal. Antwerp-Anderlecht draait vanavond niet alleen om Play-off 1. Het is ook dé ultieme clash tussen Dieumerci Mbokani (34) en Vincent Kompany (33). Een goddelijk duel tussen de beste aanvaller én de beste verdediger in onze Jupiler Pro League. Wil de echte god nu opstaan?