Rum, sigaren en de salsa: hiervoor reis je naar Cuba

Gezien in De slimste mens ter wereld: een foto van een glas mojito met op de achtergrond de herkenbare blauw-wit gestreepte vlag met de witte ster in de rode driehoek. Dat beeld associëren wij Vlamingen met Cuba. Enkel Fidel Castro en de obligate sigaar ontbraken nog. Cliché, want Cuba is veel meer dan dat. Ooit al gehoord van de canchánchara? Een tongbreker, maar naast de lokale versie van ‘De kat krabt de krollen van de trap’ ook een lekkere drankje. Deze cocktail vormt de leidraad in dit reisverhaal over Cuba zonder strand en ligstoel.