Er is behoorlijk wat ophef ontstaan over een nieuwe versie van Home Alone 2 in Canada. Zender CBC schrapte de passage van huidig Amerikaans president Donald Trump. Die laatste reageert nu: “Justin Trudeau zal niet blij zijn.”

Trump lachte zelf al met het schrappen van zijn cameo in Home Alone 2: Lost in New York. Op Twitter schreef hij: “De film zal nooit meer hetzelfde zijn (grapje).” In de film uit 1992 ontmoet hoofdpersonage ...