Terreurgroep IS in West-Afrika (ISWAP) heeft donderdagavond een video verspreid van een minuut waarin getoond wordt hoe elf mannen, die christen zouden zijn, geëxecuteerd worden. De feiten zouden plaatsgevonden hebben in het noordoosten van Nigeria.

Volgens een gemaskerde man in de video is de executie wraak voor de dood van de leider van terreurgroep ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, die omkwam bij een Amerikaanse operatie in oktober in Syrië. De video ...