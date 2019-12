Kerstfeest voor 65-plussers uit Laren

Laren

Lummen - Ieder jaar op tweede kerstdag organiseert de Sint-Lambertusgilde een kerstfeest voor de +65´ers van Laren of die er geboren zijn, Het hoeft niet gezegd dat het elk jaar opnieuw een prettig weerzien is, zeker voor degenen die in de loop der jaren uitgeweken zijn.

Voor de meeste aanwezigen is vooral een prettig weerzien met de mensen die ze soms jaren niet meer gezien hebben. Bijpraten is dan de hoofdzaak. Na het welkomstwoord van de voorzitter was het de beurt pastoor Tony om voor te gaan in een korte bezinning. Het feestmaal werd bereid door enkele bestuursleden, het was weer voortreffelijk. Voor de ontspanning zorgde dit jaar Benny Mols. Zoals ieder jaar waren ook de beelden van vorig jaar weer te zien op groot scherm. Na de koffie en taart kreeg elke deelnemer nog een klein geschenkje aangeboden.