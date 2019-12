Kerstfeest in de VEG Paulus

Genk - Voor de vierde keer werd op kerstavond een barbeque georganiseerd door de Vrije Evangelische Gemeente Paulus.

Kerstmis is toch wel een heel bijzonder gebeuren, dat wil je liever niet alleen vieren. Die avond moet iets speciaals zijn. Daarom organiseerde de Vrije Evangelische Gemeente Paulus opnieuw een kerstfeest. Iedereen die niet graag alleen bleef die avond was uitgenodigd. Als je niets gezelligs in de planning had, was je ook welkom. Met zo'n kleine 100 mensen van wie velen ook een bijdrage aan het feest hadden geleverd, mochten we genieten van een barbeque, lekker groentjes, genoeg dessertjes enzomeer.

Er was tevens een kerstquiz. Wat weten we zo allemaal over Kerstmis? En is het ook echt zo gebeurd? Alleen in de Bijbel hebben we betrouwbare info. Velen vonden het toch wel spannend.