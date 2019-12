Voormalig Europees Parlementslid Ivo Belet (CD&V) is sinds kort aan de slag als adjunct-kabinetschef van de Kroatische vicevoorzitter van de Europese Commissie Dubravka Suica. Dat bevestigt Belet aan Belga.

Ivo Belet zetelde sinds 2004 in het Europees Parlement voor CD&V, maar raakte in mei niet herverkozen. Sinds kort is hij aan de slag bij Dubravka Suica, Eurocommissaris voor Democratie en Demografie en ...