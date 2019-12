Gezellig kerstfeest bij Samana Ophoven-Geistingen

Ophoven

Kinrooi - Op dinsdag 10 december was het weer feest voor alle zieken van Samana Ophoven-Geistingen. Dit jaarlijks kerstfeest heeft voor het eerst plaatsgevonden in de mooie feestzaal van de Leeuwerik in Aldeneik. Voor deze gelegenheid werd de zaal helemaal omgetoverd in de kerstsfeer en de tafels werden prachtig gedekt.

Na een warm welkomstwoordje door voorzitster Tineke nam pastoor Jaak Leen het over met een korte bezinning en een paar mooie liedjes.

De kok had zijn best gedaan om een lekker driegangenmenu op tafel te toveren. De lachende gezichten van onze zieke mensen spraken boekdelen. Kerstmis zou Kerstmis niet zijn, als we het alleen maar bij eten zouden laten. We hadden dan ook mevr. Aerts uitgenodigd om samen met ons te zingen. We kregen allemaal een boekje met de tekst van alle liedjes en zo kon iedereen meezingen. Zelfs verzoeknummers mochten aangevraagd worden.

Na een ontspannen middag werd het weer stilaan tijd om af te sluiten met koffie en gebak. We zagen allemaal tevreden mensen naar huis gaan met een kleine attentie, gemaakt door een paar kernleden.