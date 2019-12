Wellen - Het Limburgs varkensvlees was in zes jaar tijd nooit zo duur. Voor de consumenten slecht nieuws, maar de Limburgse boeren zijn er uiteraard blij mee na enkele zware jaren.

Door de Afrikaanse varkenspest in China is er een tekort aan varkensvlees dus importeren ze het massaal uit andere landen. Volgens varkensboer Mathieu Marckelbach uit Wellen is het varkensvlees per kilo op een jaar tijd met 0,40 eurocent gestegen.