Politie waarschuwt voor zakkenrollers: “Laat je niet knuffelen door onbekenden”

Winkelstraten vol cadeautjesjagers, lange rijen wachtenden aan de pashokjes en aan de kassa’s en een gezellige drukte op de kerstmarkten. December is ook voor zakkenrollers een feestmaand, zo waarschuwt de Brusselse politie. Vorig jaar in december werden in ons land gemiddeld negentig feiten per dag gemeld. Dit jaar is dat niet anders. En ze gebruiken ook altijd andere trucjes om mensen af te leiden en te bestelen.