In Indonesië is een vrouw gedood door een krokodil. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten vrijdag gemeld. Een tweede vrouw werd na een andere aanval door een krokodil als vermist opgegeven.

De twee incidenten vonden donderdag en vrijdag plaats in twee naburige rivieren in het departement Noord-Konawe, in het zuiden van het eiland Celebes. Het eerste slachtoffer werd ...