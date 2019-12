Jens Adams rijdt per 1 januari voor de Hollebeekhoeve, een zuivelbedrijf met wortels in het Kempense Merksplas. Adams tekent een tweejarig contract en wordt zo ook een beetje ploegmaat van... Nina Derwael. Ook met de wereldkampioene turnen bereikte het zuivelbedrijf recent een overeenkomst.

Voor Adams is het vooral een opluchting. “Maar het was wel kort dag”, vertelt hij. “Half november kreeg ik het bericht niet te mogen blijven bij Sauzen Pauwels.De mensen van de Hollebeekhoeve hadden in ...