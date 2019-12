Een helikopter met aan boord zeven inzittenden is verdwenen voor de kust van Hawaï. Dat meldt de Amerikaanse kustwacht vrijdag. Er werd een zoekactie opgestart.

Het toestel met aan boord zes toeristen en de piloot was vertrokken voor een tocht over het eiland Kauai, in het noordwesten van de archipel. De eigenaar sloeg ...