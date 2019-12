Blokker gaat toekomst van Belgische winkels volgende maand “evalueren”

De Nederlandse winkelketen Blokker gaat de zaken in België volgende maand evalueren. Dat zegt topman Michiel Witteveen in een interview met de krant De Telegraaf. In Nederland gaan de zaken wel goed: er zullen geen winkels verdwijnen en de CEO verwacht tegen eind 2021 opnieuw een winstgevend bedrijf te hebben.

Witteveen nam Blokker in april van dit jaar over. De winkelketen was in 2018 nog zwaar verlieslatend, door de concurrentie van webwinkels en de opkomst van budgetketens als Action. Het verlies liep vorig ...