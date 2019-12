Instagram start met campagne om positief lichaamsbeeld te promoten

Een filter, Photoshop...foto’s op Instagram zijn zelden een exacte weergave van de werkelijkheid. En daar willen de makers van de populaire app nu iets aan doen. Met een gloednieuwe campagne willen ze benadrukken dat iedereen, op zijn eigen manier, perfect is.

Samen met de Butterfly Foundation, een Australische organisatie die zich inzet voor eetstoornissen, komt Instagram met een campagne dat jongeren en volwassenen moet leren zichzelf te appreciëren. Met #thewholeme willen de organisaties dat sociale media op een positieve manier gebruikt wordt. Het moet jongeren onder meer sensibiliseren om hun leven op sociale media te delen op een authentieke manier.

De campagne bestaat onder meer uit een videoserie, verschillende getuigenissen en handige tips voor tieners en ouders. #thewholeme is gebaseerd op cijfers, die beide organisaties zelf bij elkaar sprokkelden in hun onderzoek ‘Insights In Body Esteem’, waar meer dan 5.000 Australiërs aan deelnamen.

Uit de resultaten bleek dat 58 procent van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar zichzelf vergelijkt met andere gebruikers op Instagram. De helft zou zelfs willen lijken op iemand anders. Ook bleek dat slechts 48 procent van de ondervraagden tevreden was met zijn of haar uiterlijk. “En dat is verontrustend”, zegt Kevin Barrow, CEO van de Butterfly Foundation, aan The Syndey Morning Herald. “We weten dat dit gedrag kan leiden tot een eetstoornis of depressieve gedachten. We doen er dan ook alles aan om van sociale media een veilige plek te maken voor jongeren.”