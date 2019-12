Alle 93 een vergoeding gevraagd, terwijl slechts vier ex-parlementairen écht werk zoeken

Álle ex-volksvertegenwoordigers uit het Vlaams Parlement en de Kamer vroegen deze zomer een uittredingsvergoeding aan. Zeven maanden na hun vertrek blijkt uit onze rondvraag bij de 93 parlementairen dat het “vangnet omdat wij nu eenmaal geen werkloosheidsuitkering hebben” niet zo nodig is als sommigen willen laten geloven. Amper vier van hen zijn momenteel nog op zoek naar een andere job.

Even het geheugen opfrissen: op 26 mei vond een nooit geziene bijltjesdag plaats in onze parlementen. Naar het Vlaams Parlement zouden 50 van de 124 leden niet meer terugkeren. En in de Kamer betekenden ...