Lydia Peeters (Open Vld) na dodelijk ongeval Bree: “Wellicht aanpassing kruispunt nodig”

Bree -

“Als blijkt dat er op een kruispunt tien ongevallen in een jaar tijd zijn gebeurd, kan het wel eens aan de infrastructuur liggen. Ik denk dat we dan ook maatregelen moeten nemen.” Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) over het kruispunt in Bree waar op kerstavond een vrouw en haar dochter het leven verloren.