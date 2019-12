Demi Lovato sluit moeilijke periode af met indrukwekkende tattoo

2019 was niet het jaar van Demi Lovato. De zangeres belandde in de zomer van 2018 in het ziekenhuis na een overdosis drugs en vocht in 2019 tegen de verslaving. Om de periode definitief af te sluiten, zette de Amerikaanse zangeres een tatoeage.

Op kerstavond trok de zangeres naar een tattooshop in Los Angeles voor een nieuwe tatoeage. En niet zomaar een. De artiest, Alessandro Capozzi, was zo trots op het ontwerp dat hij het zelf op Instagram plaatste. “Het is een tekening van een engel, die haar vleugels verliest”, schrijft hij erbij. “Maar de engel valt niet, ze wordt omhoog gehouden door drie duiven. Dit is voor de ongelooflijke Demi Lovato.”

Het duo heeft de tekening samen ontworpen. “Het stelt de wedergeboorte van de ziel voor. De donkere vleugels verwijzen naar de slechte tijden en het vervagen ervan staat voor vooruitgang.” Ook het licht heeft een betekenis. “Het is de innerlijke kracht, die je nodig hebt voor de verandering. De duiven symboliseren het bereiken van een hogere staat van bewustheid. Ik wil je feliciteren, Demi, met je inspirerende reis. Ik ben vereerd dat ik deze tattoo mocht zeggen.”