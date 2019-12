Madonna zegt concert af: “Ik moet nu naar mijn lichaam luisteren”

Teleurstelling bij de fans van Madonna. De zangeres moest afgelopen zondag het laatste concert van haar X-tournee afzeggen omdat ze zich geblesseerd heeft. “Toen ik tijdens het concert in Miami de ladder beklom, was ik aan het huilen van de pijn.”

“De pijn is onhoudbaar”, schrijft de ‘Queen of Pop’ zelf op Instagram. “Na elk liedje was ik aan het bidden dat ik het volgende zou halen en dat deed ik. Ik ben een vechter en ik geef nooit toe. Ik geef nooit op maar deze keer moet ik naar mijn lichaam luisteren. De pijn, de blessure is een waarschuwing.”

Ook benadrukt de zangeres dat het haar spijt. “Ik ben heel teleurgesteld dat ik mijn laatste show moet afzeggen. Ik wil mij bij alle fans verontschuldigen. Ik zat de laatste twee dagen bij de dokter. Voor scans, onderzoeken,...noem maar op. Maar een ding was duidelijk: als ik niet rust, zal ik mijn lichaam onherroepelijk beschadigingen.”

Door de show te annuleren, beseft Madonna dat ze ook maar een mens is. “En daar moet ik mij niet voor schamen. Af en toe moet je de pauzeknop eens indrukken.”