Een autobestuurder ramde vrijdagochtend het woongedeelte van het dierenpension Kanaalzicht in Boorsem (Maasmechelen). Hij werd gewond afgevoerd.

Het ongeval gebeurde rond 6.15 uur in de flauwe bocht van Monnikhof. De bewoners lagen op dat moment nog in bed en schrokken wakker van een luide slag. Buiten zagen ze een auto in de voortuin naast het ...