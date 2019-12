Mbaye Diagne neemt geen blad voor de mond: “Ik heb Philippe Clement vastgegrepen”

Mbaye Diagne heeft nog eens van zich laten spreken. De Senegalees ligt nog steeds onder contract bij Club Brugge, maar leeft al een tijdje in onmin met blauwzwart. Diagne kwam nog eens terug op de penaltyfase in de Champions League-wedstrijd tegen PSG: “Vier weken schorsing voor een gemiste penalty: dat is nog nooit gebeurd.”