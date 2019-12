Het parket van Leuven voert een opsporingsonderzoek naar een mogelijke poging tot ontvoering van een 13-jarig meisje. De feiten vonden dinsdag plaats in Holsbeek. Dat meldt ROB-tv donderdagavond en wordt bevestigd door het parket.

Een onbekende man achtervolgde het meisje op het Meesbergpad in het Vlaams-Brabantse Holsbeek. Dat is een landelijke en afgelegen weg in de buurt van de Chartreuzenberg. Hij greep het ...