Bejaarde man schiet 17-jarige inbreker neer en riskeert vervolgd te worden

Een gepensioneerde man heeft in de nacht van woensdag op donderdag, in zijn woning in Marche-en-Famenne in de provincie Luxemburg, het vuur geopend op twee inbrekers. Een van de inbrekers raakte gewond, de andere kon worden gevat, bevestigt het parket van Luxemburg. De schutter riskeert nu wel vervolgd te worden voor slagen en verwondingen.